Председатель ГА ООН сдал положительный тест на коронавирус
Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид (представитель Мальдив) сдал в среду положительный тест на наличие коронавируса, у него наблюдаются легкие симптомы. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ГА ООН Полины Кубияк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Председатель [сессии] Генеральной Ассамблеи Абдулла Шахид сдал сегодня положительный тест на COVID-19. Председатель испытывает легкие симптомы и ушел на изоляцию, согласно совету врачей, - отметила Кубияк. - Абдулла Шахид полностью вакцинирован и на прошлой неделе получил бустерную прививку".
По ее словам, у главы сессии в последние дни были ограниченные публичные контакты.
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