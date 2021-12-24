Десятки человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

В результате пожара в пятницу утром на пароме в районе Джалокати в 200 километрах к югу от столицы Бангладеша погибли не менее 27 человек, передает Trend со ссылкой на Xinhua.

Как сообщили официальные источники, в результате происшествия пострадали еще 100 человек.

О причинах пожара информации нет.