Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции
БАКУ /Trend/ - Трое канадских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте "Эрджиес" в турецкой провинции Кайсери. Сообщается, что они являлись сотрудниками ООН, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Двоих туристов спасли поисково-спасательные отряды. Было найдено тело одного человека.
Погибший турист, 45-летний Майкл Крифт, занимал должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в провинции Газиантеп.
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