МВФ рассмотрит выделение дополнительных $1,4 млрд для Украины на следующей неделе

Исполнительный совет МВФ планирует рассмотреть решение о выделении Украине экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов за несколько дней, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Украина уже направила запрос на получение экстренного финансирования в размере $1,4 миллиарда в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ. Сотрудники планируют передать этот запрос на рассмотрение Исполнительного совета на следующей неделе», - отмечается в сообщении.