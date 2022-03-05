МВФ рассмотрит выделение дополнительных $1,4 млрд для Украины на следующей неделе

В мире 5 марта 2022 22:40 (UTC+04:00)
МВФ рассмотрит выделение дополнительных $1,4 млрд для Украины на следующей неделе

Исполнительный совет МВФ планирует рассмотреть решение о выделении Украине экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов за несколько дней, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Украина уже направила запрос на получение экстренного финансирования в размере $1,4 миллиарда в рамках инструмента быстрого финансирования МВФ. Сотрудники планируют передать этот запрос на рассмотрение Исполнительного совета на следующей неделе», - отмечается в сообщении.

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