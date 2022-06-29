ВОЗ сообщила о росте на 18% заболеваемости ковидом в мире за неделю

Более 4,18 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования и летальных исходов выросло на 18% и на 3% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, выросло <...> после тенденции к снижению, наблюдавшейся со времени последних пиковых значений в марте". По сравнению с предшествующей неделей (с 13 по 19 июня) в мире зафиксировано увеличение заболеваемости на 18% и увеличение смертности на 3%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 4 182 217 человек и о 8 552 летальных исходах.

Наибольший рост числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (плюс 47%), Европе (плюс 33%) и Юго-Восточной Азии (плюс 32%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (минус 39%). Рост смертности зафиксирован в Восточном Средиземноморье (плюс 22%), Юго-Восточной Азии (плюс 15%) и Америке (11%). В то же время она снизилась в Западно-Тихоокеанском регионе (минус 6%), Европе (минус 5%) и Африке (минус 1%).

США сообщили о самом большом количестве инфицированных за неделю - 701 855. Далее следуют Германия (504 655), Бразилия (349 791), Италия (340 012) и Китай (333 926). В США зарегистрировано также больше всего умерших за семь дней - 1 997. Далее следуют Бразилия (1 313), Китай (925), Россия (429) и Италия (355), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 28 июня в ВОЗ поступили сообщения о 542 188 789 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и 6 329 275 умерших.