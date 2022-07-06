Глава МИД Швеции назвала неприемлемой пропаганду РПК Левой партией

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде раскритиковала Левую партию, развернувшую «флаг» террористической организации РПК на Политическом форуме Альмедален, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
«Это совершенно неприемлемо. РПК была объявлена террористической организацией еще в 1984 году правительством Улофа Пальме. И не зря. На совести РПК много невинных человеческих жизней. Левая партия должна немедленно прекратить действия (пропагандирующие – примеч.ред.) РПК», - написала глава МИД в Twitter, отметив в публикации министра юстиции и внутренних дел Швеции Моргана Йоханссона.
С подобным заявлением выступил и министр юстиции и внутренних дел Йоханссон.
На Политическом форуме Альмедален, проходившем на шведском острове Готланд, депутаты от Левой партии Даниэль Риазат, Момоду Малкольм Джаллоу и Лорена Дельгадо Варас развернули «флаг», символизирующий террористическую организацию РПК.