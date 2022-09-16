Федерер объявил о завершении 24-летней карьеры в большом теннисе

Двадцатикратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер 15 сентября в Twitter заявил, что завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За 24 года в профессиональном туре Федерер выиграл более 1 500 матчей и завоевал титулы на 103 турнирах Ассоциации теннисистов-профессоналов (ATP).

"Из всех подарков, которые теннис преподнес мне за эти годы, самым большим, без сомнения, стали люди, которых я встретил на этом пути: мои друзья, мои соперники и, прежде всего, болельщики, которые дарят спорту жизнь", - написал теннисист в Twitter.