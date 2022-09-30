Meta приостанавливает прием новых сотрудников

Глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. (,которая владеет Facebook и Instagram), заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

Во время еженедельной сессии вопросов и ответов с сотрудниками Цукерберг отметил,что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания Facebook в 2004 году, целью которого является сокращение расходов. По его словам, в следующем году компания, вероятно, уменьшится. Глава Meta объявил, что сократит бюджеты большинства команд.

«Я надеялся, что к настоящему времени экономика стабилизируется в более заметной степени. Но, судя по тому, что мы видим, это еще не так, поэтому мы хотим строить планы умеренно», — пояснил он.

На фоне новостей о заморозке найма сотрудников цена на акции Meta, которые уже торговались с понижением в начале дня, снизилась еще больше, опустившись на 3,7% по сравнению с закрытием среды. В этом году акции компании упали на 60%, указывает Bloomberg.