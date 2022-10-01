Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне состоится не ранее 12 ноября

Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне откладывается из-за урагана "Иэн" и может быть предпринята не ранее 12 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"NASA решило сосредоточиться на подготовке к запуску миссии, воспользовавшись стартовым окном, которое откроется 12 ноября и закроется 27 ноября. В ближайшие дни руководство оценит объем работ, которые необходимо завершить в здании вертикальной сборки [Vertical Assembly Building, VAB], и назначит точную дату следующей попытки запуска", - отмечается в тексте.