"Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" победил "Барселону" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (12-я минута), Федерико Вальверде (35) и Родриго (90+1, с пенальти). У гостей отличился Ферран Торрес (83).

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген пропустил мячи впервые за семь матчей чемпионата Испании. В последний раз до этого немец пропускал во встрече национального первенства в игре против клуба "Реал Сосьедад" 21 августа (4:1). Сухая серия тер Штегена составила 635 минут. По этому показателю в истории клуба он уступил только Мигелю Рейне (824), Клаудио Браво (779 и 755) и Виктору Вальдесу (676).