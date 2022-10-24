Ученые из Германии и США нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Группа исследователей из Германии и США нашла доказательства того, что коронавирус, вероятно, появился в результате биоинженерии. Об этом рассказал телеканалу n-tv ученый из университетской клиники Вюрцбурга Валентин Бруттель, который принимал участие в исследовании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Результаты нашего исследования показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса», - заявил Бруттель.

По его словам, он заметил аномалии в геноме Sars-CoV-2 еще летом 2021 года и с тех пор участвовал в исследовании его происхождения. Ученый пояснил, что они обнаружили в геноме коронавируса специфический паттерн, характерный для синтетических вирусов, в то время как в природных вирусах блоки распределены случайным образом.

Согласно результатам исследования, SARSCoV-2 «с высокой вероятностью мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro».