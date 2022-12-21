ВОЗ сообщила, что каждую неделю от ковида в мире умирают от 8 до 10 тыс. человек

Каждую неделю от COVID-19 в мире умирают от 8 до 10 тыс. человек. Эти данные привела эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая во вторник вечером в видеопрограмме "Наука за пять минут". Она напомнила о важном значении вакцинации от коронавируса, отметив, вместе с тем, что поставленная ВОЗ цель добиться охвата прививками в каждой стране не менее 70% населения не была достигнута, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Керкхове подчеркнула, что вакцинация от ковида имеет "исключительно важное" значение. "Необходимо учитывать, что 30% населения мира все еще не получили ни одной дозы вакцины", - сказала эксперт, добавив: "Мы не достигли вакцинации 70% жителей в каждой стране". "На настоящий момент каждую неделю от 8 до 10 тыс. человек умирают от COVID-19, и многие из этих смертей можно предотвратить", - констатировала она.

Сейчас в мире циркулируют более 500 подвидов омикрон-штамма SARS-CoV-2, продолжила эксперт. "Исключительно важно продолжать наблюдение в мире, чтобы мы могли отслеживать известные подвиды и иметь возможность выявить новые вызывающие обеспокоенность варианты, которые могут появиться, поскольку все еще есть риск их возникновения", - сказала она.