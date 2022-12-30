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В проливе Дарданеллы приостановили судоходство из-за тумана

В мире Материалы 30 декабря 2022 08:29 (UTC +04:00)
В проливе Дарданеллы приостановили судоходство из-за тумана

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Судоходство в Дарданеллах временно приостановлено в обе стороны из-за сильного тумана. Об этом сообщило в пятницу управление контроля судоходства в проливе, соединяющем Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор - с Черным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судоходство в Дарданеллах прекращено в обе стороны. Об этом по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство будет возобновлено после того, как туман рассеется", - говорится в сообщении.

Дарданеллы в сутки в среднем проходят свыше 100 судов.

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