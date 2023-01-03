Цена нефти марки Brent росла до $87 за баррель впервые с 5 декабря

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на лондонской бирже ICE кратковременно поднялась до $87 за баррель впервые с 5 декабря 2022 года, свидетельствуют данные торгов во вторник.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TACC, по данным биржи на 11:00 мск, стоимость Brent росла на 1,27%, до $87 за баррель.

К 11:26 мск цена нефти замедлила рост и находилась на уровне $86,3 за баррель (+0,45%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года рос на 0,66%, до $80,79 за баррель.