ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 9% за неделю

Почти 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в период с 2 по 8 января, более 11 тыс. умерли. Число случаев инфицирования уменьшилось по сравнению с предыдущими семью днями на 9%, а количество летальных исходов - на 12%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю зарегистрировали 2 898 131 случай заражения и 11 134 летальных исхода. Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за 7 дней - 1 070 496. Далее следуют США (462 944), Республика Корея (403 800), Китай (204 609) и Бразилия (145 933). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за неделю - 2 695. Далее следуют Япония (2 149), Бразилия (926), Китай (722) и Франция (621).

Рост заболеваемости по сравнению с предшествующими 7 днями (с 26 декабря по 1 января) отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 1%). Вместе с тем в Европе она снизилась на 36%, Юго-Восточной Азии (ЮВА) - на 27%, Африке - 23%, Америке - 7%, Восточном Средиземноморье - на 1%.

Смертность уменьшилась в Африке (минус 53%), Европе (минус 34%), ЮВА (минус 19%) и Америке (минус 3%). В то же время в Восточном Средиземноморье зафиксирован ее рост на 31%. Число летальных исходов увеличилось за минувшую неделю по сравнению с предшествующей в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 5%).