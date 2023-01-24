NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в сотрудничестве с Управлением перспективных исследований (DARPA) Министерства обороны США планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс. Об это сообщил во вторник глава ведомства Билл Нельсон, выступая на форуме, организованном Американским институтом аэронавтики и астронавтики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"NASA будет работать в сотрудничестве с нашим давним партнером DARPA над созданием и демонстрацией передового ядерного ракетного двигателя - революционной технологии, которая позволит Соединенным Штатам расширить возможности для будущих пилотируемых миссий", - сказал он.

"Наша цель - создать и продемонстрировать успешный образец ядерного ракетного двигателя уже в 2027 году", - добавил Нельсон.