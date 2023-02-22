Пентагон выделил $1,5 млн на разработку ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере

Минобороны США заключило контакт на $1,5 млн с компанией New Frontier Aerospace на разработку ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере. Об этом сообщает United Press International, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Отмечается, что компания планирует завершить разработку технологии 3D-печати, выдерживающей воздействие огня, и провести испытания двигателя в мае 2024 года.

В перспективе двигатель Mjölnir планируется использовать для создания гиперзвуковых самолетов, способных перевозить «грузы и пассажиров в любой аэропорт мира менее чем за два часа».

Ранее Минобороны США сообщило о проведении успешного тестового запуска гиперзвуковой ракеты.

По данным Пентагона, в ходе испытаний летательный аппарат пролетел со скоростью выше 6125 км/ч на высоте более 18 км расстояние длиной в 555 км.