Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс") и владеющий компанией Twitter, в понедельник вновь возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии агентства Блумберг. Согласно данным агентства, состояние Маска оценивается в 187,1 млрд долларов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Маск вернул себе звание богатейшего человека планеты, обогнав президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернара Арно, чье состояние насчитывает 185,3 млрд долларов.

Как сообщает Блумберг, активы Маска увеличились благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla почти на 70%.