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Польша получит 14 танков Abrams

В мире Материалы 13 апреля 2023 04:37 (UTC +04:00)
Польша получит 14 танков Abrams

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter рассказал, что страна до конца весны получит 14 американских танков Abrams, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

«До июня в Польшу доставят 14 танков Abrams, которые укрепят польскую армию», — написал он.

Моравецкий назвал получаемую технику бронированным щитом, который должен защитить страну с востока.

Ранее он посетил завод по производству танков Abrams в американском городе Аннистон и сообщил, что Варшава планирует разместить на территории Польши производство боеприпасов с обедненным ураном для данного вида техники. Кроме того, по его словам, в Польше разместится европейский центр обслуживания танков Abrams.

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