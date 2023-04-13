В Пентагоне допустили публикацию новых секретных материалов

Пентагон не имеет представления, сколько еще информации может быть опубликовано на основании последней утечки американских секретных документов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Собеседник издания уточнил, что в министерстве обороны США обеспокоены этим вопросом. «Это на самом деле вызывает беспокойство», — отметили в ведомстве.

Источник допустил публикацию новых секретных материалов «прежде чем они смогут это перекрыть».

Информация о секретных американских документах появилась 7 апреля. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались около сотни секретных документов США. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных Пентагона.