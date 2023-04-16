Япония пообещала сделать все возможное для обеспечения безопасности саммита G7

Власти Японии сделают все возможное для обеспечения безопасного проведения предстоящего саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом заявил в воскресенье журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, комментируя обстоятельства взрыва, который прогремел рядом с ним 15 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для участия в саммите и связанных с ним мероприятиях в Японию прибывают высокопоставленные лица. Ради обеспечения их максимальной безопасности мы обязаны приложить все усилия", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщил корреспондент ТАСС, на фоне произошедшего инцидента были усилены меры безопасности в Каруидзаве префектуры Нагано, где с 16 по 18 апреля пройдет встреча глав МИД стран G7. На центральном вокзале, куда участники встречи и журналисты будут добираться из Токио на скоростных поездах "синкансэн", начали дежурить полицейские патрули.