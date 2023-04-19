Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек

В Судане в результате боевых действий между вооруженными силами и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР) погибли 270 человек, более 2,6 тыс. ранены, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация в Судане вызывает глубокую обеспокоенность. Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 270 человек погибли и более 2,6 тыс. человек получили ранения", - сказал в ходе брифинга Гебреисус.

"К большому сожалению, три сотрудника Всемирной продовольственной программы были убиты", - добавил он.