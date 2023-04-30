В России нашли экономичный метод выработки электроэнергии на месторождении соли

Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю. А. Гагарина разработали экономичный метод работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции (ВАГТЭ) на соляном месторождении. Способ заключается в присоединении системы для утилизации теплоты, работающей на соляном рассоле, сообщила ТАСС в воскресенье пресс-служба вуза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ученые СГТУ разработали новый способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции, который может быть использован в теплоэнергетике. В частности, для снижения затрат на собственные нужды установок накопления энергии сжатого воздуха. Это изобретение предназначено для выработки электроэнергии при покрытии переменной нагрузки электропотребления на основе перспективной технологии воздушного аккумулирования энергии", - отметили в вузе.

Как пояснили в университете, ночью - в часы низкой электронагрузки - входящий в состав ВАГТЭ компрессор закачивает сжатый воздух в аккумулятор. Во время пика электропотребления сжатый воздух из аккумулятора направляется в газовую турбину, начинается выработка электричества.

Ученые СГТУ установили, что после газовой турбины температура уходящих газов остается достаточно высокой, есть смысл утилизировать эту теплоту. Это возможно с помощью присоединения теплоутилизационного контура, водоподготовительная установка которого использует поваренную соль. Если разместить ВАГТЭ на соляном месторождении, можно экономить средства от закупки поваренной соли и пользоваться природным источником, уточнили в вузе. Расчеты показали, что в таком случае затраты на работу установки снижаются более чем в два раза.