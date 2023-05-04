У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в четверг у берегов Филиппин. Об этом свидетельствуют уточненные данные Института вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По его данным, эпицентр находился в 15 км к северо-востоку от муниципалитета Маконакон (провинция Исабела), население которого составляет более 3,9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км. Землетрясение ощущалось в некоторых районах регионов Илокос и Долина Кагаян.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений в этом районе. В результате с момента первого подземного толчка в этой провинции уже произошло девять землетрясений магнитудой от 2,3 до 4,2. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении у берегов Филиппин магнитудой 5,4. По его данным, эпицентр стихии находился в 64 км к востоку от города Тугегарао, где живут 115 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.