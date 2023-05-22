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Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

В мире Материалы 22 мая 2023 08:32 (UTC +04:00)
Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

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Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявил протест Японии в связи с вмешательством стран G7 во внутренние дела Китая, сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении говорится, что протест был заявлен японскому послу в Китае Хидэо Тарэ в связи с тем, что Япония председательствовала на данном саммите.

"В этом году Япония сотрудничала с соответствующими странами в ряде мероприятий и совместных деклараций саммита "большой семерки" в Хиросиме, направленных на очернение Китая и нападки на него, допустив грубое вмешательство во внутренние дела Китая, нарушение основных принципов международного права (...), чем нанесла ущерб суверенитету Китая, его безопасности и интересам развития. В связи с этим КНР выражает крайнее недовольство и заявляет решительный протест", - подчеркнул китайский МИД.

Сунь Вэйдун отметил, что "большая семерка" "придерживается менталитета лагеря конфронтации и холодной войны, а ее действия нарушают исторические тенденции, объективные факты и международную мораль".

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