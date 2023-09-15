Украинские СМИ: Араик Арутюнян обвиняется в содействии терроризму

БАКУ /Trend/ - Так называемый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян был включен в список врагов Украины, передает Trend.

Как сообщает «5 канал», украинский информационный телеканал, военная разведка страны начала собирать информацию об армянских сепаратистов в Карабахе.

В материале канала сообщается, что Арутюняну предъявлены обвинения за «попытку нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» и за «содействие терроризму».

Отметим, что Араик Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года.

Террор был совершен с территории Армении. В результате 26 мирных жителей погибли, 175 получили ранения. 4 октября Араик Арутюнян в своем аккаунте в социальной сети взял на себя ответственность за теракт. По факту возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Араик Арутюнян объявлен в розыск.