Израиль получил список третьей группы заложников, которая будет освобождена из Газы

БАКУ /Trend/ - Израиль получил список имен людей, похищенных ХАМАС, которые будут освобождены в рамках третьего этапа соглашения о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, передает Trend.

Согласно информации, этот список власти Израиля получили от Катара, который выступает посредником в переговорах с движением ХАМАС.

Ожидается, что третья группа заложников будет освобождена сегодня.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.