Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Израиль получил список третьей группы заложников, которая будет освобождена из Газы

В мире 26 ноября 2023 11:28 (UTC +04:00)
Израиль получил список третьей группы заложников, которая будет освобождена из Газы

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Израиль получил список имен людей, похищенных ХАМАС, которые будут освобождены в рамках третьего этапа соглашения о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, передает Trend.

Согласно информации, этот список власти Израиля получили от Катара, который выступает посредником в переговорах с движением ХАМАС.

Ожидается, что третья группа заложников будет освобождена сегодня.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости