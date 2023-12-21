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Швейцария заявила об увеличении помощи Украине

В мире Материалы 21 декабря 2023 04:11 (UTC +04:00)
Швейцария заявила об увеличении помощи Украине

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Швейцария приняла решение предоставить Украине дополнительную помощь в размере 11,8 млн швейцарских франков (около 13,66 млн долларов США) в зимние месяцы. Таким образом, общая сумма поддержки на зиму составит около 26 миллионов швейцарских франков (более 30 миллионов долларов).

Об этом распространила пресс-служба правительства Швейцарии, передает Trend

Было заявлено, что "миллионы украинцев, которым предстоит пережить суровые испытания беспощадной зимы, серьезно нуждаются в помощи". Растущая поддержка Берна стала ответом на такие призывы.

"Эта помощь позволила отремонтировать около 1000 квартир и домов и распределить отопительные материалы примерно 1300 домохозяйствам в прифронтовых районах", - отметили в правительстве Швейцарии.

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