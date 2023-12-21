Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против вступления Украины в НАТО

Bakı. Trend:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отказавший украинцам в военной помощи, выступил против вступления Украины в НАТО. Он сказал, что это приведет к Третьей мировой войне.

Об этом премьер-министр сказал в интервью "ИнфоВойне", передает Trend

"Неудивительно, что партия большинства в правительстве Словакии не согласна с членством Украины в НАТО. Потому что это будет началом Третьей мировой войны", - заявил Р.Фицо.

Премьер-министр заявил, что считает, что этого никогда не произойдет. Кроме того, он заявил, что Украине потребуются годы, чтобы вступить в ЕС, и подчеркнул, что не против такого решения.