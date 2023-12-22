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МВД Беларуси организовало поездку в Минск для детей погибших сотрудников полиции Азербайджана

В мире Материалы 22 декабря 2023 08:09 (UTC +04:00)
МВД Беларуси организовало поездку в Минск для детей погибших сотрудников полиции Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с детьми сотрудников полиции Азербайджана, погибших при исполнении служебного долга, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Встреча прошла в Минской городской ратуше. В череде увлекательных мероприятий, которые для ребят организовали работники милицейского ведомства, это событие стало одним из самых запоминающихся. Началось все с познавательной экскурсии, во время которой они узнали много интересных фактов о Минске и исторических деятелях Беларуси. Мероприятие продолжилось в зале торжеств.

Приветствуя юных гостей, Иван Кубраков отметил, что сотрудники МВД подготовили для них насыщенную программу, постарались показать все гостеприимство и многочисленные достопримечательности Беларуси.

"Искренне рад решению направить детей зарубежных коллег - героев Азербайджана - в нашу республику. Ребята, вы являетесь и нашими детьми. Ведь в ведомствах двух стран ценят сотрудников и их семьи, знают, что стражи порядка достойно служат во имя своих близких и благодаря их поддержке", - сказал министр.

Он пожелал детям успехов в учебе, а коллегам из дружественной страны - возвращаться домой живыми и здоровыми. Глава МВД Беларуси выразил уверенность, что подобные взаимные визиты войдут в практику. Встреча завершилась яркими концертными номерами и вручением ребятам из Азербайджана памятных и сладких подарков.

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