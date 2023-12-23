Оценены перспективы развала ОПЕК после выхода Анголы

БАКУ /Trend/ - Выход Анголы из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) окажет ограниченное воздействие на мировой сырьевой рынок. Ожидать дальнейшего развала картеля по принципу домино на фоне «разового» протеста в среднесрочной перспективе не стоит, заявил директор глобального нефтяного сервиса Rapidan Energy Group (REG) Клэй Сейгл. Его слова приводит CNBC, передает Trend.

Роль Анголы в ОПЕК носила ограниченный характер. Выход африканской страны из состава организации действительно снизил уровень единства внутри картеля, однако не расшатал его, уточнил Сейгл. «Рынку не следует успокаиваться, думая, что единство ОПЕК разваливается и произойдет своего рода эффект домино», — заявил эксперт.

Об ограниченной роли Анголы в ОПЕК также заявили аналитики третьего по величине канадского банка — Scotiabank. В финансовой организации уточнили, что на долю африканской страны приходилось менее четырех процентов от суммарного объема добычи сырьевого картеля.