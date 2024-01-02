В Швейцарии сменился президент

БАКУ /Trend/ - Виола Амгерд, являвшаяся главой Департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год, передает Trend.

Амгерд, бывшая первой женщиной во главе министерства обороны Швейцарии, сменяет на посту президента Алена Берсе, который занимал данный пост в течение 2023 года.

В отличие от большинства стран, президент Швейцарии не имеет реальных полномочий – их осуществляет от имени всей страны коллективный орган, Федеральный совет (аналог правительства). Каждый из его семи членов становится президентом на год на ротационной основе.