Генсек ООН осудил теракт, совершенный в Иране

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористический акт, совершенный возле кладбища в иранской провинции Керман.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь ООН Флоранс Сото Нино, передает Trend.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш потребовал как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что по дороге к кладбищу, где похоронен генерал Касима Сулеймани из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прогремели два отдельных взрыва. В результате взрывов число погибших достигло 103 человек, число раненых - 211. Из-за теракта завтра в стране объявлен траур.