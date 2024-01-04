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Генсек ООН осудил теракт, совершенный в Иране

В мире Материалы 4 января 2024 01:15 (UTC +04:00)
Генсек ООН осудил теракт, совершенный в Иране

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил террористический акт, совершенный возле кладбища в иранской провинции Керман.

Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь ООН Флоранс Сото Нино, передает Trend.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш потребовал как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что по дороге к кладбищу, где похоронен генерал Касима Сулеймани из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прогремели два отдельных взрыва. В результате взрывов число погибших достигло 103 человек, число раненых - 211. Из-за теракта завтра в стране объявлен траур.

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