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МИД Пакистана осудил удары Ирана по территории страны

В мире Материалы 17 января 2024 01:02 (UTC +04:00)
МИД Пакистана осудил удары Ирана по территории страны

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Удары, осуществленные ВС Ирана по территории Пакистана, являются нарушением воздушного пространства страны.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана, передает Trend.

В МИД отметили, что это может повлечь за собой значительные последствия.

"Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение его воздушного пространства Ираном и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое невинных детей и были ранены три девочки. Такого рода нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия", - отметили в МИД.

Отметим, что 16 января вооруженные силы Ирана нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм". Для удара по штабу, расположенному на территории Пакистана, были использованы беспилотники и ракеты.

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