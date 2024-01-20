В Пакистане заявили о желании развивать двусторонние отношения с Ираном

БАКУ /Trend/ - Комитет национальной безопасности Пакистана под руководством и.о. премьер-министра Анваар-уль-Хака Какара, пришел к заключению, что Исламабад и Тегеран способны совместно преодолеть разногласия и продолжить развитие своих двусторонних отношений, сообщила пресс-служба секретариата главы правительства Пакистана, передает Trend.

В заявлении отмечено, что на заседании был сделан вывод о том, что обе страны, руководствуясь универсальными принципами, регулирующими дружественные соседские отношения, могут преодолеть незначительные разногласия через диалог и дипломатию, и таким образом, углубить свои исторические связи.

Комитет нацбезопасности охарактеризовал Иран как "соседнюю и братскую мусульманскую страну" и подчеркнул, что многочисленные коммуникационные каналы между двумя государствами должны взаимно использоваться для решения вопросов безопасности и в интересах региональной стабильности и мира.