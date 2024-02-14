Переговоры по освобождению заложников в секторе Газа вступили в решающую стадию

БАКУ /Trend/ - Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа и достижении режима прекращения огня в анклаве вступили в решающую фазу, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что ближайшие 24 часа будут крайне важны для сделки.

В настоящее время в Каире проходит консультативная встреча представителей Египта, США, Катара и Израиля. На встрече обсуждаются возможное соглашение о взаимном обмене израильскими и палестинскими заложниками, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.