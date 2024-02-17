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Боррель попросил Израиль отказаться от военной операции в Рафахе

В мире Материалы 17 февраля 2024 05:14 (UTC +04:00)
Боррель попросил Израиль отказаться от военной операции в Рафахе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Евросоюз сильно обеспокоен планами правительства Израиля провести наземную операцию в Рафахе.

Как передает Trend, об этом сказал Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС призывает правительство Израиля не начинать военные операции в Рафахе, которые еще больше усугубят и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию и помешают срочной доставке основных услуг и гуманитарной помощи", - сказал он.

По его словам, "более миллиона палестинцев укрылись от боевых действий" в Рафахе.

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