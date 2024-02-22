Очередной запрет от WhatsApp

БАКУ /Trend/ - У пользователей WhatsApp в следующих версиях мессенджера пропадет возможность делать скриншоты фотографий профиля. Такой запрет уже установлен в бета-версии приложения для Android, и скоро его распространят на публичную версию.

Как сообщает Trend , при попытке сделать скриншот фото профиля другого пользователя появится уведомление, что выполнить данную операцию невозможно. Такая мера обусловлена стремлением защитить персональные данные в мессенджере, пишет издание WABetaInfo.

Возможность сохранять фото профиля других пользователей была убрана из WhatsApp в 2019 году.