Китай принял решение по процентной ставке

БАКУ /Trend/ - Народный банк Китая принял решение о сохранении базовой процентной ставки по кредитам (LPR) на уровне 3,45% годовых для кредитов сроком на один год, передает Trend.

Также было решено сохранить ставку по пятилетним кредитам на уровне 3,95%. Обе ставки остаются на исторически низком уровне.

Это решение отражает стремление центробанка поддержать экономику, которая столкнулась с трудностями из-за снижения на рынке недвижимости и ослабления потребительского доверия. В феврале Народный банк Китая уже снизил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов в попытке стимулировать экономический рост.