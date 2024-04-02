БАКУ /Trend/ - Обновлены данные по числу погибших в результате ударов по консульству Ирана в Дамаске.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в результате теракта погибли 7 военных советников Ирана и 6 граждан Сирии.

Сообщается, что до сих пор из-под завалов были извлечены тела иранских военных советников и 4 сирийских граждан, операция по поиску и извлечению 2 тел продолжается.

Отметим, что, как сообщалось ранее, вчера около 17:00 по местному времени в результате авиаудара ВВС Израиля по кварталу Меззе в Дамаске погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (SEPAH) по Сирии и Ливану генерал Мохаммед Реза Захеди и его заместитель Мохаммед Хаджи Рахими.

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