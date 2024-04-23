Великобритания выделит Украине пакет военной помощи на $617 млн

БАКУ /Trend/ - Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ходе предстоящего во вторник визита в Польшу объявит о выделении нового пакета военной помощи для Киева на £500 млн ($617 млн), передает Trend.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, в него войдут больше 1,6 тыс. ракет, предназначенных как для нанесения ударов по позициям противника, так и для систем ПВО.

Отмечается, что среди прочего Киеву будут переданы дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых может превышать 250 км. Пакет помощи будет включать 60 малых плавсредств, включая 2 типа десантных лодок, 160 БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, а также свыше 4 млн патронов.