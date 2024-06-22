Пакистан объявил о начале масштабной антитеррористической кампании

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф одобрил проведение новой масштабной антитеррористической кампании. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу состоялось заседание центрального высшего комитета по реализации Национального плана действий - органа, который координирует антитеррористическую политику в стране с 2014 года. На встрече председательствовал премьер-министр, участвовали ключевые министры, а также руководители регионов, наиболее затронутых проблемой терроризма.

"Премьер-министр одобрил проведение обновленной и более активной национальной контртеррористической кампании, дав старт операции Azm-e-Istehkam ("Решительность и стабильность" на урду)", - говорится в сообщении.

Эта операция позволит взять под единое управление и координацию различные антитеррористические программы. Будут активизированы дипломатические усилия для налаживания координации с соседними странами в борьбе с экстремистами. Военные, которые регулярно проводят контртерростические операции, получат "полную поддержку всех правоохранительных ведомств". Силовые методы будут дополнены социально-экономическими мерами, чтобы "решать реальные проблемы людей и создавать условия, которые препятствуют росту экстремистских наклонностей".

Выступая на заседании, премьер-министр подчеркнул экономический аспект проблематики терроризма. "Нерешительное государство никогда не сможет завоевать доверие инвесторов", - заявил премьер, отметив, что невозможно представить сильную экономику в нестабильной стране, сотрясаемой террористическими актами.

Как отмечают местные СМИ, новая кампания начинается после того, как в прошлом году были зарегистрированы максимальные показатели террористической активности за последние шесть лет - более 1,5 тыс. погибших, почти столько же пострадавших в результате терактов и контртеррористических операций. Иногда целями терактов становятся иностранцы, в частности, китайские специалисты, работающие в Пакистане в рамках различных двусторонних проектов. Пакистан и Китай обсуждали эту проблему, и Исламабад заверял Пекин в стремлении гарантировать безопасность китайских граждан.