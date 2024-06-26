Утвержден новый генеральный секретарь НАТО

БАКУ /Trend/ - Послы НАТО утвердили Марка Рютте на пост нового генерального секретаря блока.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило НАТО.

Североатлантический альянс принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО на место Йенса Столтенберга.

Было отмечено, что Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября этого года, когда истечет срок полномочий Столтенберга после десяти лет руководства альянсом.

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