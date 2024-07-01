Saudi Aramco заключила контракты на $25 млрд в рамках расширения своих газовых проектов

БАКУ /Trend/ - Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco заключила контракты на сумму более $25 млрд в рамках программы развития своих газовых проектов. Об этом говорится в заявлении Saudi Aramco, опубликованном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Часть контрактов на сумму $12,4 млрд предусматривает реализацию проекта по расширению второй фазы на газовом месторождении Джафура. В перечень работ входит строительство газокомпрессорных установок и трубопроводов, а также расширение газоперерабатывающего завода в Джафуре, включая создание дополнительных производственных линий. Кроме того, компания планирует построить установки фракционирования природного газа в Эль-Джубайле для переработки широкой фракции легких углеводородов, получаемой в Джафуре.

Saudi Aramco также потратит $8,8 млрд на запуск третьей фазы национальной газовой системы Master Gas System. Третья фаза расширения предполагает, что к 2028 году общая производительность системы увеличится на 3,15 млрд кубических футов в сутки (89,2 млн куб. м в сутки) за счет прокладки около 4 тыс. км трубопроводов и строительства 17 новых газовых компрессорных станций.

Джафура - потенциально крупнейшее месторождение сланцевого газа за пределами Соединенных Штатов. Его запасы оцениваются в 229 трлн кубических футов газа и 75 млрд баррелей конденсата. Первая стадия разработки месторождения началась в ноябре 2021 года. Предполагается, что добыча газа в Джафуре начнется в третьем квартале 2025 года. Общий объем инвестиций в разработку месторождения составит более $100 млрд.