Михаил Гусман заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении журналистов в ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Участники 34-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК), которая проходит в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, выразили несогласие с попытками западных стран навязать двойные стандарты и разделить журналистское сообщество на своих и чужих, секретариат должен прислушаться к этому.

Как передает Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, который входит в состав президиума МПРК.

"Дискуссия показала, что секретариату ЮНЕСКО надо больше прислушиваться к мнению стран глобального Юга. Делегации Венесуэлы, Египта, Кубы выразили несогласие с попытками западных стран навязывать двойные стандарты, разделяя журналистское сообщество стран-участниц на своих и чужих", - сказал он в перерыве заседания.

Первый замгендиректора ТАСС добавил, что эти страны, в частности представитель Венесуэлы, в ходе дебатов призвали сосредоточить усилия на обеспечении безопасности представителей СМИ.

"Двойным стандартам в отношении журналистов не должно быть места в ЮНЕСКО", - подчеркнул Гусман.

Кроме того, яблоком раздора стала методология, которой руководствуется секретариат ЮНЕСКО при составлении доклада и учете информации об убитых журналистах. Ряд делегаций согласился с тем, что секретариат должен в обязательном порядке учитывать данные, предоставляемые странами-участницами. На этом в первую очередь настаивала российская делегация: во время дебатов в ноябре дипломаты уже выражали недовольство тем, что в доклад о безопасности журналистов не была включена предоставленная Россией информация об убитых российских журналистах. Также российская делегация указала на тот факт, что сама по себе методология ЮНЕСКО не выносилась на голосование, когда принималась много лет назад, и фактически была утверждена секретариатом по его собственному усмотрению.

В ходе продолжающейся в Париже сессии Межправсовета МПРК делегации обсуждают текст проекта доклада гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 гг. Этот текст выносился на обсуждение еще в ноябре, однако так и не был принят. Согласно представленному на сессии документу в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года в мире погибли 162 работника СМИ, из них 72 убиты в зонах конфликта. В приложении к докладу, где перечислены случаи убийства журналистов по странам, говорится, что на Украине в 2022-2023 гг. было убито 14 работников СМИ, из них якобы только один россиянин - Ростислав Журавлев, в связи с гибелью которого гендиректор ЮНЕСКО в официальном заявлении выразила сожаление.