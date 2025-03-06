БАКУ /Trend/ - Франция намерена обсудить потенциальное размещение европейского военного контингента в Украине.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Микрон в своем видеообращении к нации.

По его словам, Париж соберет для обсуждения начальников генштабов ряда стран.

"Нам нужно предпринять шаги, чтобы гарантировать безопасность Франции, Европы и Украины в первую очередь. Все мирные инициативы продвигаются в правильном направлении, и я приветствую их. И мы должны продолжать помогать украинцам до тех пор, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире", - сказал он.