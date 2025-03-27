Международное энергетическое агентство отмечает рост спроса на уголь в 2024 г.

БАКУ /Trend/ – В 2024 году мировой спрос на уголь вырос на 1,1%, увеличившись примерно на 67 млн тонн угольного эквивалента (или 123 млн тонн в физическом выражении), сообщает Trend со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA).

Несмотря на рост, темпы увеличения спроса продолжают снижаться с 2021 года, когда наблюдался резкий постпандемический скачок.

Основным потребителем угля остается электроэнергетический сектор, на который приходится две трети мирового потребления. В 2024 году выработка электроэнергии на угольных станциях выросла почти на 1%, достигнув рекордных 10 700 тераватт-часов (ТВт·ч). Главным фактором этого роста стали аномально высокие температуры, усилившие спрос на электроэнергию для охлаждения, особенно в Китае и Индии во время экстремальных жарких периодов.

При этом, несмотря на рекордный объем генерации, доля угля в мировом энергобалансе продолжает снижаться, опустившись до 35% – самого низкого уровня с момента основания IEA в 1974 году.

В 2024 году потребление металлургического угля сократилось на 0,5% на фоне снижения объемов производства стали. Однако спрос на уголь в непроизводственных секторах немного вырос, чему способствовала активность углеемких отраслей, таких как добыча никеля в Индонезии и химическое производство в Китае.