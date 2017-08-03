Минобороны РФ заявило о создании третьей зоны деэскалации в Сирии

3 августа 2017 11:06 (UTC+04:00)

Представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренностей о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Тридцать первого июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации — севернее города Хомс", — сообщил он.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Террористов ИГ выбили из ключевых районов Ракки, заявил представитель США
В мире 1 августа 15:55
В результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 60 человек - СМИ
В мире 1 августа 11:45
Десять мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии
Арабские страны 29 июля 19:18
В Стамбуле задержаны 17 членов ИГ
Турция 27 июля 15:12
США просят союзников в Сирии сосредоточиться на борьбе с ИГ, а не с правительством
В мире 27 июля 10:42
Сирия лишилась более двух третей железных дорог из-за террористов
Арабские страны 25 июля 12:18
ВВС коалиции во главе с США нанесли удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор - СМИ
В мире 24 июля 15:03
Есть силы, заинтересованные в напряженности между сирийскими беженцами и турками - губернатор провинции (эксклюзив)
Точка зрения 24 июля 13:09
США не имеют данных о применении химоружия в Сирии с апреля - Пентагон
США 23 июля 10:43
США рассчитывают, что большинство боевиков ИГ останутся в Сирии и Ираке
Арабские страны 21 июля 21:48
Спикер парламента Сирии ушла в отставку
Арабские страны 20 июля 23:33
В коалиции заявили, что Ракка на 30% освобождена от террористов ИГ
Арабские страны 20 июля 21:48
Замглавы МИД Ирана встретился с президентом Сирии
Иран 20 июля 17:34
Боевики ИГ заминировали исторические объекты в Расафе
Арабские страны 19 июля 07:53
В провинции Хомс более 150 боевиков сложили оружие и получили амнистию
Арабские страны 16 июля 20:11
К северу от сирийского города Латакия прогремел взрыв
Арабские страны 16 июля 14:56
На межсирийских переговорах достигнут прогресс, но прорыва нет - де Мистура
Другие страны 15 июля 01:42
В Сирии готовятся возобновить работу крупнейшей водонасосной станции
Арабские страны 14 июля 07:52