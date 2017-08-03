Минобороны РФ заявило о создании третьей зоны деэскалации в Сирии

Представители Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции в ходе встречи в Каире достигли договоренностей о порядке функционирования третьей зоны деэскалации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Тридцать первого июля в Каире были проведены очередные переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции. По результатам встречи достигнуты договоренности о порядке функционирования третьей зоны деэскалации — севернее города Хомс", — сообщил он.