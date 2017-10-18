Из Саудовской Аравии вылетел первый за 27 лет прямой рейс в Ирак

18 октября 2017 22:48 (UTC+04:00)

Первый за 27 лет беспересадочный рейс из Саудовской Аравии в Ирак состоялся в среду, передает РИА Новости со ссылкой на издание The National.

Рейс из Эр-Рияда в Багдад был совершен бюджетной авиакомпанией flynas. Как ожидается, в четверг, 19 октября также свой первый рейс в Ирак осуществит национальная авиакомпания Saudia.

Саудовская Аравия и Ирак, кроме того, собираются впервые со времен войны в Заливе открыть наземный погранпункт.

В 2015 году Саудовская Аравия вновь открыла посольство в Ираке после 25-летнего перерыва.

Azernews Newspaper
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