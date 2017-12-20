В Ливане установили рождественскую елку из тонны бананов

Администрация города Дамур к югу от Бейрута установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов, сообщили РИА Новости в муниципалитете города.

"В этом году принято креативное решение. На елку ушло 1,2 тысячи килограммов, пять тысяч бананов. Получилась рождественская елка высотой в восемь метров. В следующем году мы постараемся сделать елку еще больше", - сказал собеседник агентства.

После того, как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды всем желающим горожанам.



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